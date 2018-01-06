Областной краеведческий музей приглашает мурманчан на День семейного отдыха «Коляда, коляда…»

8 января в Мурманском областном краеведческом музее состоится День семейного отдыха «Коляда, коляда…».

Посетители познакомятся с традициями празднования Рождества, а научный сотрудник расскажет об истории главного зимнего праздника «Святки» и новогодних игрушек. Юные посетители узнают, как раньше украшали рождественскую елку, почему вместо игрушек вешали яблоки, что значит звезда на верхушке и многое другое. Для ребят и их родителей будет проведен мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира.