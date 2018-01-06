Мурманская область. Арктика06.01.18 10:45
Областной краеведческий музей приглашает мурманчан на День семейного отдыха «Коляда, коляда…»
8 января в Мурманском областном краеведческом музее состоится День семейного отдыха «Коляда, коляда…».
Посетители познакомятся с традициями празднования Рождества, а научный сотрудник расскажет об истории главного зимнего праздника «Святки» и новогодних игрушек. Юные посетители узнают, как раньше украшали рождественскую елку, почему вместо игрушек вешали яблоки, что значит звезда на верхушке и многое другое. Для ребят и их родителей будет проведен мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира.
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Последние комментарии
Sergey Kysil
04.01.18 13:16
А кому такое шоу необходимо? Путину, чтобы побольше избирателей собрать к урнам и КОИБам. А вокруг кучи кур один петух красуется.
Роман
04.01.18 10:13
Согласен, вороньё слетается к телу "дряхлеющего" царя зверей. Посмотрел список ЦИК - орлов там не увидел.
Gonshik
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