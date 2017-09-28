Областной краеведческий музей приглашает мурманчан на День семейного отдыха «Мурманск – город мой широкоплечий»

30 сентября в Мурманском областном краеведческом музее пройдёт День семейного отдыха, посвященный Дню города.

Для посетителей будут действовать стационарные экспозиции, рассказывающие об истории и природе края, а также временные выставки «На дрейфующих льдах» и «Самая красивая страна».

Участники мероприятия примут участие в музейном занятии «Мурманск – город мой широкоплечий». Музейный педагог проведет экскурсию, рассказав о рождении города и его развитии, об основных занятиях жителей города-труженика и о военных страницах в истории. После экскурсии дети примут участие в создании совместной работы – аппликации «Мой город», на которой каждый сможет нарисовать любимые места в Мурманске.

После музейного занятия будут демонстрироваться учебные программы: «История Мурманска» и «Природа Мурманской области».