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Мурманская область. Арктика06.07.17 07:26

Областной краеведческий музей приглашает мурманчан на День семейного отдыха, посвященный Дню рыбака

8 июля в 12.00 в Мурманском областном краеведческом музее пройдёт День семейного отдыха «Обитатели морских глубин», посвященный Дню рыбака.

Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается профессиональный праздник – День рыбака. Сведения об истории этого праздника противоречивы. Некоторые убеждены, что отмечают его с 1980 года, а мурманчане, например, уверены, что впервые торжества в честь профессиональных рыбаков проходили еще в 1965 году. Самой достоверной можно считать дату 1968 год. Именно в этом году, в ноябре, был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о том, что второе воскресенье июля отныне считается профессиональным праздником рыбаков.

В рамках проведения Дня семейного отдыха для юных северян и их родителей подготовлена разнообразная программа. Ребятам проведут экскурсию по экспозиции «Моря, омывающие Кольский полуостров» и расскажут о том, какие животные организмы населяют Баренцево море. Дети смогут увидеть живых обитателей северных морей и принять участие в их кормлении, а в конце мероприятия для юных посетителей будет проведен увлекательный мастер-класс.

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