Областной краеведческий музей приглашает мурманчан на День семейного отдыха, приуроченный к 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

29 октября в 14.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 3 этаж) пройдет День семейного отдыха «А что у вас, солдаты, в вещмешках», приуроченный к 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

В экспозиции «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» музейный педагог расскажет о боевых действиях во время Великой Отечественной войны в Заполярье и продемонстрирует работу сирены, которая подавала сигнал воздушной тревоги. Посетители рассмотрят предметы из солдатского вещмешка (кружку, ложку, фляжку, кисет, котелок и другие) и узнают об особенностях русской винтовки Сергея Мосина.