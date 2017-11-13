Областной краеведческий музей приглашает мурманчан на открытие фотовыставки «15 лет в фокусе», посвященной юбилею фотоклуба «Сейд»

15 ноября в Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие фотовыставки «15 лет в фокусе», посвященной юбилею фотоклуба «Сейд».

Фотоклуб «Сейд» начал свою работу 4 февраля 2002 года и уже 15 лет занимается пропагандой и популяризацией фотоискусства в Мурманской области. Участники клуба постоянно демонстрируют свои работы на клубных и персональных фотовыставках, занимают призовые места в областных, всероссийских и международных проектах, конкурсах и фотосалонах. Фотоклуб «Сейд» участвовал в Кубке мира «FIAP» в 2015 году во Франции и 2016 году в Британии.

На выставке будут представлены лучшие работы фотохудожников, участников клуба, среди которых Николай Смоляк – председатель фотоклуба, член Союза фотохудожников России, Сергей Хитров – фотожурналист, член Союза журналистов, Татьяна Кузьмина – фотожурналист в прошлом, сейчас руководитель фотостудии «Ракорд» при Доме детского творчества г.Апатиты и Любовь Чумакова. На черно-белых и цветных фотографиях изображены портреты людей, пейзажи, сюжетные композиции.

Выставка будет работать до 15 декабря.