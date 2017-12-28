Областной краеведческий музей приглашает мурманчан на открытие выставки «И на камнях растут деревья»

30 декабря в Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «И на камнях растут деревья». На выставке будут представлены предметы из коллекций клубов военно-исторической реконструкции «Мидгард» и «Снежный волк», а также воссозданы интерьеры ремесленной мастерской, кузницы и оружейной.

Посетители увидят образцы оружия, доспехов, предметов быта, восстановленных по археологическим образцам. Коллекция отражает повседневную историю Руси и сопредельных государств эпохи Средневековья.

В рамках открытия члены клуба «Мидгард» и «Снежный волк» расскажут об особенностях движения реконструкторов в России и о предметах, экспонирующихся на выставке.

Выставка будет работать до 31 января 2018 г.