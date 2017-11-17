Областной краеведческий музей приглашает мурманчан на показ документального фильма «Сибирские зарисовки»

21 ноября в Мурманском областном краеведческом музее состоится показ документального фильма «Сибирские зарисовки».

Кинолента «Сибирские зарисовки», снятая независимым нидерландским режиссером и сценаристом Беном ван Лисхаутом, рассказывает о прошлом и настоящем Сибири. Источником вдохновения для создания фильма послужил дневник норвежского полярного исследователя Фритьофа Нансена, принимавшего участие в экспедиции по освоению торговых путей между Россией и регионами в глубине Сибири.

Автор привлекает внимание зрителя к поиску места человека в малонаселённых труднодоступных районах Сибири, на границе между интересами и нуждами простого человека и мегамашинами, изменяющими окружающую среду и её экологию. Режиссер дважды посетил Сибирь, чтобы создать реалистичную картину. Автор киноленты работает в таких жанрах, как документальное, художественное и короткометражное кино. Он является режиссером фильмов «Инвентаризация Родины», «Муза» и других.