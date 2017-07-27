Областной краеведческий музей приглашает на выставку «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найдёнова»

28 июля в 17.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найдёнова».

Выставка посвящена 70-летию со дня рождения Почётного гражданина города Мурманска Олега Петровича Найдёнова (1947-2003), главы администрации города Мурманска (1991-2003), первого избранного мэра (1996-2003), Заслуженного строителя Российской Федерации.

На выставке будут представлены документы и предметы из личного архива семьи Найдёновых, а также фотографии 1990-х годов, которые не только отражают политическую и общественную деятельность Олега Петровича, но и важные вехи истории г. Мурманска тех лет. Многие фотографии являются уникальными и будут демонстрироваться впервые.