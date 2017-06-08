Областной краеведческий музей привезет в г. Мончегорск выставку «Барк «Седов»

9 июня в 12.00 в музее истории города Мончегорска состоится презентация передвижной выставки «Барк «Седов». Фотовыставка посвящена 96-летию учебного барка «Седов». Более 70 лет самый большой в мире парусник ходит под флагом нашей страны. Более 25 лет, с июня 1991 года по апрель 2017 года, Мурманск являлся портом приписки четырехмачтового судна.

На выставке представлено 35 фотографий из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея, сделанных во время учебных рейсов в 2005, 2012, 2013 и 2014 годах.

Авторы снимков – мурманчане, протоиерей Андрей Разинков и протоиерей Геннадий Буздуган.

На презентации выставки сотрудники музея расскажут об исторических событиях, связанных с легендарным судном.

Выставка будет работать до 6 августа.