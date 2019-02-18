Областной марафон педагогического опыта «Современные интерактивные методы и технологии в образовательной деятельности с детьми» пройдет в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке 19, 20 и 21 февраля.

Заявки на участие в марафоне подали около 100 педагогов Мурманска и области: воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов и учителя-предметники общеобразовательных учреждений, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования детей.

В течение 3-х дней, в различных секциях, участники марафона поделятся опытом использования интерактивных приемов, методов, форм в различных направлениях деятельности: в диагностической практике, в учебном процессе, во внеурочной деятельности и дополнительном образовании детей, в работе с родителями, для развития познавательной и творческой активности обучающихся. Педагоги расскажут и продемонстрируют такие приемы, используемые в образовании детей, которые заставляют обучающихся думать, размышлять, искать истину; учат отстаивать свою точку зрения, работать в команде.

Участники марафона имеют возможность познакомиться с информационными ресурсами по теме марафона на выставке «Интерактивные методы и технологии в образовании».