25 января в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной молодёжный бал «Татьянин день».

С каждым годом бал привлекает к участию все больше творческой и активной молодёжи Мурманской области. В торжественном мероприятии примут участие студенческие делегации высших и средних образовательных учреждений из городов Мурманск, Кола, Апатиты, Мончегорск, Оленегорск, Североморск, Полярные Зори и села Ловозеро. Обязательным требованием для участников станет соблюдение «дресс-кода»: вечерние платья и костюмы. Задавать тон и ритм балу будет камерный ансамбль «Камертон» из города Снежногорска. Под живую музыку участники бала смогут разучить и исполнить такие танцы как вальс, гранд-марш, кадриль, котильон, полька и т.д.

Программа бала включает: конкурс на звание Короля и Королевы бала, дефиле бальных нарядов, работа игровых тематических площадок и фотозон, танцевально-развлекательная программа с участием лучшей творческой студенческой молодежи и многое другое.