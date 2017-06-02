Областной праздник «Териберская волна» переносится из-за метели

Областной праздник «Териберская волна», посвященный 79-летию образования Мурманской области, который планировалось провести 3 июня в Териберке, переносится в связи с погодными условиями.

Накануне из-за сильной метели была перекрыта дорога, ведущая в село. В выходные дни синоптики улучшения погоды не обещают: температура воздуха едва превысит нулевую отметку, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, сильный ветер.

О дате проведения праздника будет сообщено дополнительно.