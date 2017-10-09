Областной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по факту незаконного сбыта наркотических средств в составе организованной группы

В производстве Следственного управления УМВД России по Мурманской области находилось уголовное дело по обвинению пяти жителей Мурманской области в совершении ряда преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в составе организованной группы. В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые вступили в преступный сговор с целью распространения на территории Мурманской области наркотических средств и психотропных веществ. Созданная организованная группа характеризовалась четким распределением ролей ее участников, а также высокой конспирацией при осуществлении преступной деятельности.

По результатам расследования дела четверо обвиняемых полностью признали вину в совершенных преступлениях, при этом трое из них заявили ходатайства о заключении досудебных соглашений, которые были удовлетворены. В связи с удовлетворенными ходатайствами в отношении указанных обвиняемых уголовные дела выделены в отдельное производство, ведется следствие.

Уголовное дело по обвинению гр-на С. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенное в особо крупном размере), и гр-на П. в совершении преступлений, предусмотренных п.«а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенный организованной группой, в крупном размере), ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на аналогичное преступление) и ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств и психотропных веществ, совершенное в крупном размере), поступило в прокуратуру области для проверки.

По результатам проверки заместителем прокурора Мурманской области Сергеем Резниченко утверждено обвинительное заключение по вышеуказанному уголовному делу. В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Мурманска для рассмотрения по существу.