Областной слёт кадетских классов Мурманской области состоится в День Конституции

12 декабря Министерством образования и науки Мурманской области и Центром дополнительного образования детей «Лапландия» в целях развития и укрепления основ патриотического воспитания молодёжи, формирования активной жизненной позиции и патриотического сознания, интереса и уважения к историческому и духовному наследию России проводится Областной слёт кадетских классов Мурманской области.

В слёте примут участие 80 обучающихся в составе 10 команд из 8 муниципальных образований Мурманской области: г.Оленегорск, ЗАТО п.Видяево, г.Мурманск, ЗАТО г.Заозёрк, г.Апатиты, ЗАТО г.Североморск, г.Мончегорск и ЗАТО Александровск. Это обучающиеся кадетских школ, кадетских классов различного профиля, кадетского корпуса, клубов юных моряков, военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов.

В рамках слета запланировано проведение следующих конкурсов: конкурс «Парад участников»; конкурс «Строя и песни»; викторина по общевойсковой подготовке; конкурс «Ратные страницы истории Отечества»; конкурс «Свод строгих правил этикета или законы поведения в обществе»; конкурс «Огневой рубеж»; военно-спортивная эстафета; конкурс «Кадетский бал».