Областной суд отказал АО «МОЭСК» и подтвердил законность и обоснованность действий комитета по тарифному регулированию Мурманской области

После почти годового судебного процесса Мурманский областной суд подтвердил законность и обоснованность действий комитета по тарифному регулированию Мурманской области и отказал одной из крупнейших электросетевых компаний региона АО «МОЭСК» в требовании признать несоответствующим законодательству решение органа власти о корректировке необходимой валовой выручки (НВВ).

Напомним, в декабре 2016 года комитет по тарифному регулированию Мурманской области произвел корректировку необходимой валовой выручки АО «МОЭСК». Данное право комитета закреплено п.7 Основ ценообразования в электроэнергетике, утвержденных постановлением правительства РФ № 1178. Согласно им, установленные цены (тарифы) могут быть пересмотрены до окончания срока их действия, в том числе в течение финансового года. Причиной для этого могут стать, в частности, случаи выявления нарушений, связанных с нецелевым использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы). А при корректировке размера НВВ комитетом было установлено, что АО «МОЭСК» фактически реализовало в 2016 году менее 1% средств, заложенных комитетом в тарифах на исполнение инвестпрограммы по модернизации и содержанию на технически исправном уровне объектов электросетевого хозяйства.

АО «МОЭСК» обратилось в Мурманский областной суд с заявлением о признании постановления Комитета недействующим, поскольку, по мнению компании, оно не соответствует Конституции Российской Федерации, Федеральному закону «Об электроэнергетике», указанным выше Основам ценообразования и Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, а также Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, утвержденным Федеральной антимонопольной службой. АО «МОЭСК» оспаривало в суде как само право комитета на корректировку НВВ организации в течение текущего года в связи с неисполнением инвестпрограммы, так и правильность применения Комитетом Методических указаний, расчет произведенной комитетом корректировки НВВ, а речь идёт об исключении из размера НВВ более 77 млн рублей в связи с неисполнением инвестпрограммы. Также ставились под сомнение правильность и обоснованность корректировки размера и стоимости потерь по электрическим сетям и процедура принятия комитетом постановления. В заявлении приводились доводы о том, что отсутствие в размере НВВ указанных в инвестпрограмме средств не позволяет АО «МОЭСК» содержать на технически исправном уровне объекты электросетевого хозяйства, а это может стать причиной аварий на электросетях.

В случае удовлетворения судом требований АО «МОЭСК» это повлекло бы за собой отмену всех постановлений комитета на 2017 год и 2018 год как в отношении установления размера НВВ гарантирующего поставщика, так и всех 16 сетевых организаций, действующих на территории Мурманской области, в том числе единых котловых тарифов. Это также стало бы причиной отмены постановлений комитета в части установления тарифов населению Мурманской области как на 2017 год, так и на 2018 год.

Сегодня после многочисленных судебных заседаний, заслушав мнение АО «МОЭСК», комитета, ФАС, показания свидетелей, заключение прокуратуры Мурманской области, тщательно исследовав порядка 20 томов материалов дела, Мурманский областной суд вынес свой вердикт, которым признал действия комитета законными и обоснованными абсолютно по всем параметрам, указанным в экспертом заключении, а также подтвердил право комитета на корректировку установленного размера НВВ не только ежегодно, но и до истечения текущего года в связи с неисполнением организацией инвестпрограммы. Таким образом, постановление комитета признано судом соответствующим всем нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу. Также была подтверждена правомочность его принятия комитетом при соблюдении всех необходимых процедур.