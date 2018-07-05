Северный морской путь будет обслуживаться по «принципу двух ключей»ПРОЩЕ ГОВОРЯ: «Вызов Арктики», или Куда бежит Наталья Бережная
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика05.07.18 07:00

Областные учреждения культуры подготовили для юных северян познавательные программы

5 и 6 июля  в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова будет проходить эрудит-шоу «По морям, по волнам».

Дети, посещающие летний оздоровительный лагерь при мурманской средней общеобразовательной школе № 43, совершат увлекательное путешествие по морским просторам, откроют тайны семи морей и окунутся в мир загадок и головоломок. Игра представляет собой путешествие, где каждое море «приготовило» для участников интересное задание, во время которого ребята смогут проявить себя. Им предстоит показать смекалку, продемонстрировать свои творческие способности и умение работать в команде.

Сегодня же в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке начнётся познавательный час «Котомир английской литературы». Мероприятие пройдет на английском языке для детей из Летней студии английского языка Центра иностранных языков «Логос».

Посетители познакомятся с миром кошек английской литературы: Чеширским Котом, Кошкой, которая гуляла сама по себе, котенком Рэдди и многими другими героями. Библиотекарь расскажет историю происхождения и одомашнивания кошачьих, об удивительных фактах из жизни кошек, об их необыкновенных способностях. Участники встречи узнают новые слова и выражения, научатся рассказывать о своем питомце на английском языке. Они смогут описать его окрас, размер, характер, привычки, любимую еду, напитки и игрушки. Также ребята познакомятся с правилами содержания, ухода и воспитания котят. Обсудят, какими качествами должен обладать ответственный хозяин питомца.

Мероприятие завершится чтением рассказов и стихов на английском языке о котах и кошках. Для всех посетителей сектора литературы на иностранных языках подготовлена выставка книг и журналов о кошках.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПЕНСИОННЫЙ МУНДИАЛЬ-2
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 485 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Алевтина
05.07.18 00:37
Что ж автор статьи не встретился с местными жителями? Юрий Банько, мы местные жители надеемся на встречу с Вами, и более или менее адекватное оценку этому строительству.
Комментарий к новости:Мегапроект стратегического значения в Белокаменке
Николай
04.07.18 07:13
По прогнозу видно, что страна не собирается слазить с нефте-газовой иглы! Делаем рывок - гоним всё больше и больше сырья на Запад!!!
Комментарий к новости:Министерство промышленности и торговли РФ ожидает роста грузооборота портов РФ до 884 млн тонн к 2020 году
Миха
02.07.18 02:05
Инициаторы и авторы статьи написали бы про свои доходы, имущество, стоимости услуг и родственных связях, вот бы мы и сравнили все хитросплетения в отношениях. Используют наш любимый Мурманский канал
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МЕНТ-4, или Следствие по команде «фас».
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире12:30«Этот неловкий момент». Художественный фильм (16+)14:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)14:30Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области отмечается разнонаправленное изменение цен на бензин-PRO ВалютуДоллар дешевеет в начале торгов-PRO Энергетику«КолАтомЭнергоСбыт» берёт северян в энергоблокаду-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 5 июля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыСеверный морской путь будет обслуживаться по «принципу двух ключей»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика