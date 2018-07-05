Областные учреждения культуры подготовили для юных северян познавательные программы

5 и 6 июля в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова будет проходить эрудит-шоу «По морям, по волнам».

Дети, посещающие летний оздоровительный лагерь при мурманской средней общеобразовательной школе № 43, совершат увлекательное путешествие по морским просторам, откроют тайны семи морей и окунутся в мир загадок и головоломок. Игра представляет собой путешествие, где каждое море «приготовило» для участников интересное задание, во время которого ребята смогут проявить себя. Им предстоит показать смекалку, продемонстрировать свои творческие способности и умение работать в команде.

Сегодня же в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке начнётся познавательный час «Котомир английской литературы». Мероприятие пройдет на английском языке для детей из Летней студии английского языка Центра иностранных языков «Логос».

Посетители познакомятся с миром кошек английской литературы: Чеширским Котом, Кошкой, которая гуляла сама по себе, котенком Рэдди и многими другими героями. Библиотекарь расскажет историю происхождения и одомашнивания кошачьих, об удивительных фактах из жизни кошек, об их необыкновенных способностях. Участники встречи узнают новые слова и выражения, научатся рассказывать о своем питомце на английском языке. Они смогут описать его окрас, размер, характер, привычки, любимую еду, напитки и игрушки. Также ребята познакомятся с правилами содержания, ухода и воспитания котят. Обсудят, какими качествами должен обладать ответственный хозяин питомца.

Мероприятие завершится чтением рассказов и стихов на английском языке о котах и кошках. Для всех посетителей сектора литературы на иностранных языках подготовлена выставка книг и журналов о кошках.