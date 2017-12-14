Облдума приняла в окончательном чтении закон об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

На заседании регионального парламента депутаты приняли в окончательном чтении закон об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

В 2018 году доходы областного бюджета составят 56 611,1 млн рублей, расходы – 59781,3 млн рублей, дефицит – 3170,2 млн рублей.

Правительству Мурманской области рекомендовано предусмотреть поэтапную индексацию на 4 процента с 1 января 2018 года и далее на 4 процента с 1 сентября 2018 года размера расходов для предоставления бесплатного питания категориям обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций.

В ходе исполнения областного бюджета правительству области предлагается рассмотреть вопросы: об оказании финансовой и организационной поддержки проведения мероприятий, посвященных 100-летию создания военных комиссариатов, о расширении категорий граждан Мурманской области, имеющих право на адресную государственную социальную помощь, для возмещения расходов, связанных с проездом в государственные областные медицинские организации, находящиеся за пределами территории проживания, по предложениям муниципальных образований Мурманской области.

В числе предложений - увеличение объемов финансовой поддержки общественных организаций Мурманской области, осуществляющих деятельность по патриотическому воспитанию населения, увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности мировых судей в Мурманской области, выделение дополнительных бюджетных ассигнований для замены и ремонта медицинского оборудования в медицинских учреждениях Мурманской области, разработка программы социальной ипотеки для медицинских работников и выделения бюджетных ассигнований для ее реализации с целью обеспечения медицинских учреждений Мурманской области высококвалифицированными кадрами.

Органам местного самоуправления предложено провести индексацию на 4 процента с 1 января 2018 года и на 4 процента ежегодно с 1 января следующего финансового года расходов на оплату труда категорий работников муниципальных учреждений, на которые не распространяется действие указов Президента Российской Федерации.