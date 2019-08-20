Облизбирком сообщает о начале досрочного голосования и просит не плодить фальшивые сенсации

С 18 августа в соответствии с законодательством на территории Мурманской области началось проведение досрочного голосования на выборах губернатора Мурманской области для избирателей, которые находятся в труднодоступных или отдаленных местностях, а также на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании.

Для реализации активного избирательного права будет обеспечено досрочное голосование для жителей сел Сосновка, Чаваньга, Варзуга, Ковдозеро и иных отдаленных территорий Мурманской области.

Также федеральный законодатель предусмотрел возможность создания избирательных участков на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании (судовые участки), образуемые территориальными избирательными комиссиями по согласованию с капитаном судна или судовладельцем. Судовые участки могут образовываться только после ходатайств судовладельцев и по согласованию с ними.

На основании информации, поступившей от судовладельцев, для обеспечения реализации избирательных прав жителей Мурманской области территориальными избирательными комиссиями образовано 148 избирательных участков на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании.

Учитывая большой интерес к порядку проведения голосования, в том числе досрочного, Избирательная комиссия Мурманской области предлагает всем, «в том числе лицам, считающим себя журналистами-исследователями, не плодить фальшивые сенсации, а при подготовке материалов к публикации обращаться за информацией в облизбирком», поясняя, «что сухогруз «Иван Лопатин» продан на аукционе, однако числится на балансе Мурманского морского пароходства до окончания процедур передачи и имеет порт приписки город Мурманск. В состав экипажа этого судна входят избиратели Мурманской области, которые желают принять участие в выборах губернатора Мурманской области. Следовательно, оснований для отказа в образовании избирательного участка на данном судне не имеется».