Обновлена программа фестиваля «Мурманская осень»

По просьбам мурманчан мероприятия фестиваля «Мурманская осень», которые должны были состояться в пятницу, 29 августа, перенесены на воскресенье, 1 сентября.

В фестивале примут участие творческие коллективы и отдельные солисты из Мурманска как опытные, так и начинающие. Выделены номинации: «Вокальное искусство», «Хореографическое искусство», «Художественное чтение» и «Оригинальный жанр» (цирк, сатира, театр, Stand up, КВН, современная поэзия, студенческий театр).

Фестиваль продолжится:

31 августа - с 14.00 до 16.00 — в сквере на улице Зои Космодемьянской, в школе № 23 (Лыжный проезд, 8) и № 50 (ул. Орликовой, 35);

1 сентября - с 14.00 до 16.00 — в школе № 28 (ул. Чехова, 11), гимназии № 10 (ул. Баумана, 11), в детском городке «Сказка» на проспекте Героев-североморцев, а также в жилом районе Росляково на площади ДК «Судоремонтник» (ул. Заводская, 1).