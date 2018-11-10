«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах

В Мурманске состоялась XXVII Конференции Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия». В начале заседания с информацией о текущей экономической ситуации в регионе и планах на ближайшее будущее перед участниками конференции выступила губернатор Мурманской области, член президиума регионального политсовета Марина Ковтун. Она отметила, что по итогам 2017 года Мурманская область поднялась на 10 место по результатам социально-экономического развития территорий РФ. Рост отмечен практически по всем ключевым показателям, таким как: валовый региональный продукт, объём промышленного производства, инвестиции в основной капитал, и другим.

«В текущем году мы сохраняем стабильную динамику и есть уверенность, что итоги 2018 года будут сопоставимы с 2017», - подчеркнула губернатор.

Ковтун также отметила, что в области реализуется и готовится к реализации целый ряд инвестпроектов федерального масштаба в нефтегазовой и логистической сфере, которые можно смело назвать локомотивами роста регионе, и которые в ближайшем будущем будут определять новую экономическую специализацию региона. Кроме того, есть свои проекты развития и традиционных бюджетообразующих предприятий региона - горно-промышленных.

«Экономическая ситуация в Мурманской области не только стабильна, но и перспективна, - заключила она. - Основные векторы развития региона – фундаментальны, они определяются макроэкономическими и геополитическими факторами, такими, как усиление и рост экономической деятельности в Арктике, рост грузопотока по Северному морскому пути».

Затем делегаты и гости партийного форума заслушали информацию секретаря Мурманского регионального отделения партии Сергея Дубового о работе отделения с 9 декабря 2017 года по настоящее время. В своём выступлении Дубовой подвёл итоги избирательной кампании 2018 года в Мурманской области, рассказал о реализации партийных проектов на территории региона, о задачах партийной организации на ближайшее будущее.

«Местные отделения, участвовавшие в подготовке и проведении выборов новых составов Советов депутатов, в целом справились с поставленными задачами, - отметил он. – Но хочу особо подчеркнуть: на выборах граждане не просто сделали выбор пользу того или иного кандидата и партии, но и показали, с чем они согласны, а с чем – нет, а главное – что они ожидают от власти. Коллеги, крайне важно услышать эти сигналы, разобраться в существующих проблемах».

Говоря о проектной деятельности регионального отделения Дубовой подчеркнул, что такая деятельность - это инструмент политической работы партии, решения конкретных проблем и предвыборных наказов.

«Не стоит забывать, что указанный инструмент напрямую влияет на социальное самочувствие в регионе; формирование электоральной сети, а также на вовлечение в политическую деятельность депутатского корпуса, - заявил секретарь регионального отделения. - В этой связи формальный подход к организации проектной работы должен быть категорически исключён».

«В последние годы наблюдается рост обращений граждан в общественную приемную, - сказал заместитель секретаря регионального отделения Юрий Шадрин. - На наш взгляд, причины две. Первая – это то, что мы активно приглашаем граждан участвовать в «горячих линиях», опросах и различных мероприятиях. Вторая - это большая требовательность граждан к партии Власти по всем текущим вопросам. Сталкиваясь с новыми вызовами, мы считаем необходимым обновлять формы, методы и подходы к работе».

Среди таких форм – организация и проведение «круглых столов» по различным актуальным темам, тематические приемы граждан, участие в партийных проектах, взаимодействие с общественными организациями и предпринимательским сообществом, выпуск тематических брошюр, приглашение на обсуждение общественно-важных тем представителей духовенства.

Председатель Регионального координационного совета сторонников партии Юлия Величко рассказала о деятельности института сторонников в регионе.

«Институт сторонников - это ключевая партнерская организация, которая работает с «Единой Россией» в тесном контакте, - сказала она. – Одна из важнейших задач сторонников - выстраивание взаимоотношений с представителями гражданского общества, разными социальными средами, которые заинтересованы в сотрудничестве с партией».

Величко проинформировала федеральных проектах сторонников партии, которые успешно реализуются в Мурманской области.

«Особенно выделю направление работы по федеральному проекту сторонников «Безопасный интернет», - отметила председатель РКСС. - В общей сложности за 11 месяцев 2018 года по инициативе сторонников на территории Мурманской области проведено 36 встреч с родительским и педагогическим сообществом, в которых приняло участие 1018 человек. Главная цель такого просвещения - помочь родителям и педагогам уберечь детей от угроз, исходящих из «всемирной паутины».

«Мурманская область стала первым регионом, в котором стартовал ещё один федеральный проект сторонников «Центр поддержки гражданских инициатив», направленный на поддержку, продвижение, масштабирование и юридическое сопровождение социально-ориентированных проектов и инициатив, - продолжила Величко. – Проект набирает обороты. Уже прошел целый ряд мероприятий в рамках 19 принятых проектов, которые поступили от представителей общественных организаций, неформальных объединений, инициативных граждан».

В ходе XXVII конференция Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» была проведена ежегодная ротация Регионального политического совета, избраны делегаты на XVIII съезд партии: ими стали секретари Мончегорского и Оленегорского местных отделений партии Андрей Рудаков и Олег Самарский.

Также в рамках партийного форума состоялась региональная партийная дискуссия «Обновление-2018», в которой приняли участие делегаты партконференции, приглашенные эксперты, сторонники партии, представители общественных организаций, активные граждане. Работали четыре дискуссионные площадки. По результатам всех будет сформирован пакет региональных предложений по обновлению партии, который будет направлен на рассмотрение на XVIII съезд партии «Единая Россия».

Напомним, в преддверии XVIII Съезда «Единая Россия» проводит серию региональных дискуссий во всех субъектах РФ, на которых обсуждается ряд вопросов, направленных на повышение эффективности работы партии и ее взаимодействия с людьми и общественными институтами. Обсуждения продлятся до 20 ноября.

XVIII съезд «Единой России» пройдёт 7-8 декабря в Москве. На нём будут обозначены приоритетные задачи партии на ближайший период, а также будут приниматься решения по внесению изменений и дополнений в устав «Единой России» и изменениям в составе центральных органов партии.