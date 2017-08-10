Обновление объектов улично-дорожной сети в Мурманске идёт в режиме нон-стоп

Сегодня глава администрации города Андрей Сысоев проверил ход работ по ремонту проезда от улицы Павлова до улицы Фурманова. На участке выполнено устройство асфальтобетонного покрытия, восстановление колодцев. Рабочие приступили к ремонту соседнего перекрестка.

– Покрытие представляет собой усиленный асфальтобетон из щебеночно-мастичной смеси, которая позволит продлить срок службы дорожного полотна, – пояснил директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – В ближайшие дни планируется уложить асфальт на перекрестке.

Кроме того, подходят к завершению работы на улице Егорова, здесь уложено асфальтобетонное покрытие, на очереди – обновление тротуаров. В планах – ремонт участков на проспекте Героев-североморцев. Особое внимание будет уделено работам на проспектах Ленина и Кольском.

– Несмотря на укороченный из-за погодных условий ремонтный сезон, все работы идут по графику, даже с некоторым опережением. На сегодняшний день план выполнен на две трети, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

В заполярной столице уже обновлены 18 объектов улично-дорожной сети – это 135 тысяч квадратных метров. В полном объёме выполнены запланированные на этот год работы по проекту «Дорога в школу» – отремонтировано 10 проездов к социально значимым учреждениям города.