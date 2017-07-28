Обновлённому Междуреченскому сельскому дому культуры – новый директор

Объект сдадут 31 июля, – заявил глава администрации Кольского района Александр Лихолат, который лично контролирует ход реконструкции.

Еженедельно в администрации проходят совещания по капремонту Междуреченского сельского дома культуры. В этот раз на заседании обсудили «последние штрихи» монтажных работ.

Напомним, здание Дома культуры в Междуречье было построено в 1967 году. Масштабные работы по его восстановлению начались прошлым летом. Сегодня на объекте завершаются электромонтажные и отделочные работы, подходит к концу устройство системы вентиляции и теплоизоляции фасада. В концертном зале закончены работы по устройству чернового пола, в партере установлены фундаменты, смонтированы металлоконструкции стен, балок, тамбура. Строители работают над устройством теплового пункта и облицовкой фасада. Техническая готовность объекта – 95%. Осталось смонтировать механику и освещение основной сцены, а также провести ремонтные работы в пристройке, где раньше располагалась столовая

- Преобразится и территория вокруг междуреченского Дома культуры – заверил Александр Лихолат. - После того как отделочные работы здания будут завершены, рабочие приступят к благоустройству: высадке зеленых насаждений, клумб и цветов. Надеюсь, жители включатся в эту творческую работу.

Руководить обновленным МБУК «Междуреченский сельский дом культуры» будет новый директор. На эту должность назначен Андрей Кулыбко. Он хорошо известен всем жителям района. Андрей Александрович работал методистом культурно-досугового отдела Кольского районного Центра культуры.

- После ремонта междуреченский СДК сможет принимать одновременно до 150 человек. В помещениях предусмотрены широкие проходы и места для людей с ограниченными возможностями здоровья – рассказал Андрей Кулыбко - Торжественное открытие запланировано на 15 сентября. Зрителей ждёт большая концертная программа.