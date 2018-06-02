Обновлённую поликлинику открыли к 65-летию Ковдора

К 65-летию город Ковдор получил подарок – обновлённую поликлинику. Её капремонт был включён в областную госпрограмму «Развитие здравоохранения» и шёл без малого четыре года. Более 94 млн рублей было вложено в работы.

В рамках рабочей поездки в муниципалитет губернатор Марина Ковтун по достоинству оценила и качество ремонта, и новое оборудование, и успешное внедрение здесь проекта «Доброжелательная поликлиника».

Входная группа – потоки пациентов грамотно разделены, удобный доступ для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кабинеты доврачебный помощи и терапевтов, УЗИ, флюорография – комфортные и современные. Новейшим медицинским оборудованием оснащён зал лечебной физкультуры.

Кадровая ситуация в медучреждении заметно выровнялась. Штат на 100% укомплектован терапевтами и педиатрами. Как подчеркнула Марина Ковтун, во многом благодаря поддержке местных властей: приезжие врачи здесь сразу получают комфортное благоустроенное жильё.