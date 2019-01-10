Обновленный детский сад № 112 скоро откроет свои двери

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда посетил детский сад № 112.

В прошлом году в учреждении были выполнены ремонтные работы капитального характера. Одна из главных целей реконструкции садика – поддержание комфортной температуры, чтобы обеспечить благоприятные условия для малышей.

– В рамках программы «Тёплое окно» произведена частичная замена оконных блоков. Это один из элементов энергосбережения, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Выполнены работы по реконструкции системы теплоснабжения здания с заменой отопительных приборов, теплового пункта на автоматизированный, системы водоотведения и водоснабжения, а также сантехнического оборудования и санитарных приборов. Все в соответствии с современными требованиями.

Напомним, дошкольные образовательные учреждения, оборудованные автоматизированными теплопунктами, подключены к диспетчерской службе. Специалисты в режиме реального времени могут наблюдать за состоянием систем отопления и регулировать температуру в зависимости от погоды на улице.

Кроме того, в помещениях пищеблока, буфетных, умывальных, туалетных комнатах и прачечной детского сада № 112 появилась новая кафельная плитка, выполнен косметический ремонт стен и замена линолеумного покрытия. В предыдущие годы были проведены работы по частичному ремонту кровли, ремонту системы вентиляции в помещениях, а также установлена система видеонаблюдения.

В учреждении созданы необходимые медико-социальные условия для всех категорий воспитанников. Оборудованы кабинеты учителей-логопедов, педагога-психолога, постоянно обновляется оборудование физкультурного и музыкального залов. В садике функционируют изостудия, мастерская ручного труда, детская библиотека, комната краеведения «Землячок», общественный музей истории крестьянского быта (первый в детских садах Мурманской области).

В 2017 году МАДОУ № 112, единственное в Мурманской области, признано Лауреатом – победителем открытого публичного Всероссийского смотра – конкурса образовательных организаций.