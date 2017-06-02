Обновлять Мурманск будем только сообща

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов встретился с жителями двора дома № 1 по улице Миронова. На встрече обсудили подробности предстоящего преображения дворовой территории.

Городская программа «Формирование комфортной городской среды» родилась из партийного проекта «Единой России» «Комфортная городская среда», направленного на создание качественных дворовых территорий.

Программа рассчитана до 2022 года, так что активные горожане могут внести в нее свои пожелания и предложения. Обязательным требованием для одобрения заявки, является наличие протокола общего собрания жильцов.

– В 2017 году в Мурманске будут обновлены 11 дворов и одна зона отдыха, конкурсы на поиск компаний, которые реализуют эти работы, уже начались, – рассказал глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов.

В частности на дворовых территориях ул. Гагарина и ул. Миронова будут проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части, устройству тротуаров и объектов пешеходной связи, модернизации системы освещения, организации парковочных зон, установке детских игровых площадок и спортивной площадки на территории у дома № 10 по улице Миронова.

Кроме того, этим летом в рамках проекта будет полностью преображена наиболее посещаемая общественная территория – зона отдыха Семёновского озера.