Оборонный заказ – не благотворительный фонд

Приговором Первомайского районного суда г. Мурманска бывший генеральный директор ЗАО «Северный морской инженерный сервис» Андрей Зубрилов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» Уголовного кодекса Российской Федерации

В поле зрения оперативников Андрей Зубрилов попал, когда вновь отремонтированные возглавляемой им организацией колесные краны арсеналов Северного флота стали выходить из строя. Как оказалось, на технику устанавливались бывшие в употреблении запасные детали.

Результаты проведенных в 2014–2016 гг. Управлением ФСБ России по Северному флоту и военной прокуратурой Северного флота оперативно-розыскных и надзорных мероприятий стали основанием для возбуждения военным следственным отделом Следственного комитета России по Североморскому гарнизону уголовного дела в отношении указанного лица в связи с хищениями государственных средств в особо крупном размере. Его расследование проводилось военным следственным управлением СК России по Северному флоту и завершено УМВД России по Мурманской области.

Полученные материалы позволили органам следствия в полной мере доказать причастность Зубрилова А.Н. к мошенничеству при исполнении ЗАО «СевМИС» государственного оборонного заказа и хищению бюджетных средств в размере более 6 млн рублей.

Суд назначил Зубрилову А.Н. наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, удовлетворён гражданский иск Минобороны России о взыскании ущерба в сумме 6 млн рублей.

Как сообщает УФСБ России по Северному флоту, попытка осужденного коммерсанта обжаловать судебное решение в Мурманском областном суде успехом не увенчалась. Приговор вступил в законную силу.