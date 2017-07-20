Как сообщает Росстат, в России за первое полугодие текущего года оборот розничной торговли сократился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но с апреля этот показатель демонстрирует рост - впервые после января 2015 года. В абсолютных значениях оборот ритейла в январе–июне составил 13,876 трлн рублей.

По данным статистического ведомства, к июню этого года оборот на 93,6% создавали ритейлерские компании и индивидуальные предприниматели. Доля розничных рынков и ярмарок составляла 6,4%.

Доля пищевых продуктов с учётом напитков и табачных изделий составила 47,9%, непродовольственных товаров - 52,1%.

В июне Росстат отмечал резкий рост стоимости продовольственной корзины за период с января по май - на 9,4%, или до 4037 рублей. К этому привело значительное подорожание овощей и фруктов.