Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в Мурманской области снизился на 0,1%

На потребительском рынке Мурманской области в январе-июле 2017 года сохраняется тенденция снижения физических объёмов общественного питания, оборот розничной торговли и платных услуг населению постепенно стабилизируется.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, оборот розничной торговли в сопоставимых ценах снизился на 0,1% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, физические объёмы продаж продовольственных товаров - на 1,5%. Вместе с тем, оборот розничной торговли непродовольственными товарами ускорил положительную динамику, превысив уровень предыдущего года на 2,1%.

Продолжает увеличиваться удельный вес непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли, доля которых за анализируемый период составила 41,3%, что на 2,8 процентных пункта выше, чем за семь месяцев 2016 года (38,5%).

Индекс физического объёма оборота общественного питания составил 97,0% к уровню января-июля 2016 года.

Индекс физического объема платных услуг населению составил 100,1% по отношению к январю-июлю 2016 года.

Физические объёмы санаторно-оздоровительных услуг увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 9,2%, телекоммуникационных - на 3,1%.

При этом сокращение физических объёмов отмечено по услугам физической культуры и спорта (на 3,9%), бытовым (на 2,6%), коммунальным услугам (на 1,0%).