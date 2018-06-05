Оборотень в белом халате

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.7 ст.204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение незаконных действий).

По версии следствия, подозреваемый, являясь работником медицинской организации, за незаконное вознаграждение в сумме 35 тысяч рублей, без проведения фактического осмотра, изготовил медицинские справки, свидетельствующие об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.