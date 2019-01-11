Оборотная сторона новогоднего периода, или У кого сегодня плохое настроение

Сегодня, 11 января, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Новогодние праздники завершились, пришло время трудовой жизни. Однако, не все граждане сознательно к этому относятся, поэтому в пятницу в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор о нетрезвых водителях за рулем, прогулах на рабочих местах и том, что за это грозит нашим землякам. А поможет нам в этом Алексей Круглин, прокурор в отставке.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.