Оборотни проникли в ряды судебных приставов

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника одного из отделов судебных приставов Мурманской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, – превышение должностных полномочий.

По версии следствия, в ноябре 2016 года подозреваемый, являясь заместителем начальника одного из отделов судебных приставов Мурманской области, осуществил незаконное снятие запрета на регистрационные действия в отношении имущества коммерческой организации. Указанный запрет был наложен на основании постановления судебного пристава-исполнителя в 2013 году.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, для этого должностное лицо изготовило от своего имени постановление об отмене мер о запрете регистрационных действий, которое впоследствии было предоставлено в отдел Управления Росреестра по Мурманской области. При этом злоумышленник осознавал, что исполнительное производство не находится в его производстве и оснований для снятия запрета на совершение регистрационных действий с имуществом должника не имеется.

В результате умышленных действий подозреваемого ограничения на регистрационные действия в отношении имущества организации были сняты, что привело к его отчуждению в 2017 году на общую сумму более 940 тысяч рублей.

При этом денежные средства в счет погашения задолженности по исполнительному производству не поступили, задолженность перед взыскателями в размере более 3 миллионов рублей погашена не была, что повлекло за собой существенное нарушение прав и законных интересов организаций–взыскателей.

Противоправные действия злоумышленника выявлены сотрудниками отдела противодействия коррупции УФССП России по Мурманской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы преступной деятельности должностного лица. Кроме того, в ходе следствия будет проверена деятельность и иных подразделений судебных приставов области. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.