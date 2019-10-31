Зима пришла, на дорогах выставили знаки «60 км/час»Центр занятости населения приглашает на ярмарку вакансий
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика31.10.19 10:45

Оборотни проникли в ряды судебных приставов

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника одного из отделов судебных приставов Мурманской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, – превышение должностных полномочий.

По версии следствия, в ноябре 2016 года подозреваемый, являясь заместителем начальника одного из отделов судебных приставов Мурманской области, осуществил незаконное снятие запрета на регистрационные действия в отношении имущества коммерческой организации. Указанный запрет был наложен на основании постановления судебного пристава-исполнителя в 2013 году.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, для этого должностное лицо изготовило от своего имени постановление об отмене мер о запрете регистрационных действий, которое впоследствии было предоставлено в отдел Управления Росреестра по Мурманской области. При этом злоумышленник осознавал, что исполнительное производство не находится в его производстве и оснований для снятия запрета на совершение регистрационных действий с имуществом должника не имеется.

В результате умышленных действий подозреваемого ограничения на регистрационные действия в отношении имущества организации были сняты, что привело к его отчуждению в 2017 году на общую сумму более 940 тысяч рублей.

При этом денежные средства в счет погашения задолженности по исполнительному производству не поступили, задолженность перед взыскателями в размере более 3 миллионов рублей погашена не была, что повлекло за собой существенное нарушение прав и законных интересов организаций–взыскателей.

Противоправные действия злоумышленника выявлены сотрудниками отдела противодействия коррупции УФССП России по Мурманской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы преступной деятельности должностного лица. Кроме того, в ходе следствия будет проверена деятельность и иных подразделений судебных приставов области. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПенсионные аппетиты россиян за год выросли на 7%: с 37,3 тысячи рублей в 2018 году и до 40 тысяч - сегодня
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Ольга Лукичева
27.10.19 18:26
Уточнение: "Исследователь гордится своей последней находкой - неизвестной и неизданной до сегодняшнего дня повестью". Повесть "Завтра вылетаем" была опубликована на Колычевском сайте в 2013 году, ТОЛ
Комментарий к новости:В день 60-летия Николая Колычева его поклонники узнали о забытой его повести
Ведагор
25.10.19 07:47
Да пусть продают , людям легче...а этих так называемых энергетиков спросить , за что это мы должны платить такие суммы ?? Какие они в квитках нам присылают... скоро народ дойдёт до кондиции скоро...
Комментарий к новости:Энергетики объявляют войну воровским счётчикам
Екатерина Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа; прима, ас за штурвалом электролайнера.
24.10.19 12:07
Обращение к депутатам Мурманской областной Думы, профильному Комитету по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации от имени коллектива АО "Электротранспорт". Уважаемые народные избранники, зак
Комментарий к новости:К вопросу компенсаций АО «Электротранспорт» вернулись во второй раз
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире13:45Городские хроники (6+)14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области на АСЗ цены на бензин робко пошли вверх-PRO ВалютуЦены на нефть развернуло, курс рубля подтолкнуло-PRO Энергетику279 суток - на Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания-PRO ЖКХНас «порадовали» очередным повышением тарифов ЖКХ-PRO Нефть и газПроекты разработки новых шельфовых месторождений в Арктике, а также проекты по производству сжиженного газа и нефтегазохимии получат льготы-PRO ЗаконыЭлектронную подпись «ограничили в правах» при переходе или прекращении права собственности на недвижимость
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 248 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика