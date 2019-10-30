Оборотни в погонах инсценировали и незаконно возбудили уголовное дело о браконьерстве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции.

По имеющимся данным, в августе 2019 года двое сотрудников одного из подразделений полиции Мурманской области, в обязанности которых входит пресечение преступлений, связанных с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов в местах нереста и на миграционных путях к местам нереста, склонили ранее судимого жителя нашего региона к инсценировке незаконного вылова одного экземпляра рыбы – лосось атлантический. Полицейскими указанный факт был задокументирован, что привело к незаконному возбуждению уголовного дела в отношении данного лица. За свои действия мужчина получил денежное вознаграждение.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, факт превышения должностных полномочий выявлен сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Мурманской области.

В настоящее время следователями опрашиваются очевидцы, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.