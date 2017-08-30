Оборотня в погонах ждёт наказание за взятку, служебный подлог и нарушение неприкосновенности частной жизни

Следственными органами Следственного комитета РФ по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска МО МВД России «Полярнозоринский». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностном лицом взятки за незаконное бездействие), ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог) и ч.2 ст.137 УК РФ (незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По данным следствия, в июле 2016 года обвиняемый, 1985 года рождения, с использованием своего служебного положения, за непроведение процессуальной проверки в отношении жительницы города Полярные Зори получил от последней взятку в виде денежных средств в сумме 55 тысяч рублей. В последующем злоумышленник внёс ложные сведения в официальный документ, на основании которого вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Кроме того, вышеуказанная северянка передала состоящему на момент совершения преступления в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска, по его требованию, принадлежащий ей мобильный телефон, с которого он незаконно скопировал на свой служебный компьютер фотоизображения и видеофайлы, составляющие её личную и семейную тайну.

Преступление выявлено при участии сотрудников оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Мурманской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.