Обращение «Мурманскавтодора» ко всем участникам дорожного движения

«Мурманскавтодор» обеспокоен укоренившейся практикой проезда на закрытые из-за сложных погодных условий участки автомобильных дорог. Особенно наглядно это демонстрируется на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Кола – Серебрянские ГЭС и Автоподъезд к селу Териберка со стороны посёлка Туманный и села Териберка.

Проявляя полное безразличие на сообщения о закрытии дорог и оказавшись в снежном плену, участники дорожного движения создают серьёзные препятствия для работы снегоуборочной техники, подвергают не только свою жизнь и здоровье опасности, но и механизаторов, работающих на снегоуборочной технике. Вместо того чтобы чистить дорогу, дорожникам приходится вытаскивать застрявшие машины. Некоторые из водителей и пассажиров в порыве гнева допускают неподобающие, ненормативные высказывания, в том числе угрозы в адрес диспетчеров «Мурманскавтодора» и дорожников по телефону. В социальных сетях отдельные граждане и вовсе проповедуют мнение о том, что дороги попросту не чистят от снега. Тогда возникает вопрос: «А кто же их чистит?». Ведь в мире нет ещё самоочищающихся дорог. Только постоянный труд дорожников, порой сопряжённый с определённым риском в условиях сильной метели, ураганного ветра и нулевой видимости, позволяет обеспечивать проезд по дорогам Мурманской области.

«Мурманскавтодор» ещё раз обращается ко всем участникам дорожного движения: «Берегите свою жизнь, она у вас одна! Ваши родные, друзья и знакомые хотят вас видеть живыми и здоровыми! Уважайте труд дорожников!».

Безусловно, в критической ситуации на помощь придут аварийно-спасательные формирования МЧС России, у которых задача спасти человека, но транспортировка ваших автомобилей в их полномочия не входит. А у дорожников нет возможности откапывать и сопровождать каждый застрявший автомобиль на закрытом для проезда участке дороги. Задача дорожников – обеспечить безопасный и качественный проезд.

Зима в самом разгаре, снега, метели и ураганы на этом не закончились. Отправляясь в дальнюю дорогу, уточняйте дорожную ситуацию, заглядывайте на сайт «Мурманскавтодора» www.madroad.ru или позвоните в диспетчерскую службу (круглосуточно) по телефону (8152) 214-070. Не предпринимайте попыток проехать на закрытый участок дороги! Это может быть смертельно опасно и стоить вам жизни. Берегите себя, своих близких и свои автомобили!