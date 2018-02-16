Образ будущего России формируется в Сочи

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в эти дни инвестиционный форум проходит в Сочи. Его программа весьма насыщенна и разнообразна. Основное внимание в этом году уделено регионам, их социальному и экономическому развитию.

Участники – представители регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, члены федерального и региональных правительств, главы регионов, представители крупного и среднего бизнеса, эксперты, журналисты. Главная тема форума «Сочи-18» — «Формируя образ будущего». В программе три тематических блока: «Новая региональная политика: совершенствуя управление», «Бизнес в регионах. Придать новый импульс», «Улучшая качество жизни».

В ключевых мероприятиях принимает участие делегация правительства Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун.

В нулевой день форума прошел День молодёжного предпринимательства. Деловые сессии посвящены участию в экономическом развитии страны деловой молодёжи.

15-16 февраля – основные дни форума. Например, вчера состоялось пленарное заседание «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», в котором принял участие Дмитрий Медведев. Председатель правительства РФ провёл встречу с представителями деловых кругов на тему «Развитие несырьевого экспорта: задачи и инструменты» и принял участие в работе одного из круглых столов. 16 февраля состоится встреча Дмитрия Медведева с руководителями субъектов Российской Федерации.

Напомним, история этого форума берет свое начало в 2002 году с инициативы руководства Краснодарского края с целью привлечь инвестиций в регион. Инвестиционный форум «Сочи» — современная площадка для эффективного диалога власти и бизнеса, созданная при поддержке Правительства страны для решения вопросов развития мировой экономики и ее основных тенденций, обсуждения перспектив инвестиционного и инновационного будущего, а также для презентации крупнейших инвестиционных проектов регионов России.