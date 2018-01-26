Образцы блокадного хлеба выложат в мурманском гипермаркете

В субботу, 27 января, в Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное мероприятие «Симфония всепобеждающего мужества», посвященное 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

После прорыва блокады 18 января 1943 года осада города продолжалась еще в течение года. По итогам проведенной советскими войсками Ленинградско-Новгородской операции противник был отброшен более чем на 200 км от города, 27 января 1944 года блокада была полностью снята.

На мероприятии своими воспоминаниями со школьниками, кадетами и членами военно-патриотических клубов поделятся ветераны – в прошлом жители блокадного Ленинграда. Участники также посмотрят фильмы о блокаде Ленинграда и посетят выставку «Всё для Победы».

Мероприятие проводится региональным центром гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе совместно с Мурманским областным краеведческим музеем.

Активисты регионального ОНФ приглашают жителей региона принять участие во всероссийской акции «Открытка памяти», приуроченной ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады, длившейся почти 900 дней. Мероприятие состоится 27 января в 14.00 в гипермаркете «Твой» (просп. Кольский, 51/8) на информационной точке «Блокада Ленинграда в цифрах. Задумайся» все желающие смогут получить информацию о блокаде Ленинграда и открытки с 16 фактами о ней. На столах будут разложены и подписаны кусочки хлеба в норме, которая выдавалась в определенный период блокады. А также – карточки с составом хлеба того времени.