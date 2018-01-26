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Мурманская область. Арктика26.01.18 07:20

Образовательный процесс в школе № 2 Полярного - разрешить, массовые мероприятия – запретить

В администрации ЗАТО Александровск вчера состоялось заседание Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии, под председательством заместителя главы администрации Ильяса Мазитова.

Ключевой вопрос в повестке заседания – возобновление образовательного процесса во второй школе Полярного. Главным государственным санитарным врачом ФМБА № 120 Игорем Кемским дано разрешение на возобновление занятий в школе. Однако следует соблюсти четыре условия. Заменить пятерых человек из персонала пищеблока, у которых выявлены стафилококк и РНК норовирус.

Управлению образования необходимо устранить все замечания СЭС в части замены оборудования, нанесения маркировки. Санэпидемстанция возьмёт смывы для контроля проверки проведённой генуборки школы. Последнее, четвертое условие – контроль доступа отсутствующих детей 12 и 13 января к учебному процессу только при предъявлении справки от врача, а также заболевших детей при предъявлении справки от врача и результатами лабораторного обследования.

Чтобы избежать распространения заболевания, РНК норовируса, принято решение о введении с 26 января текущего года  ограничительных мер на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в Полярном.

В ходе заседания члены комиссии также обсудили механизмы эффективного взаимодействия при возникновении ситуаций, подобных произошедшей в полярненской школе.

Следующее заседание Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии состоится в понедельник, 29 января.

 

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