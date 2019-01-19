Обряд омовения святой водой провели в колониях Мурманской области

Верующие осужденные мурманских колоний вместе со всей православной страной в Крещенскую ночь прошли обряд омовения святой водой. Заранее осужденные своими силами выстроили снежно-ледяные купели в виде небольших сказочных замков, установили в них бочки с водой. А в ИК-18 умельцы соорудили прорубь.

В Крещенский сочельник в храмах при колониях священнослужители, окормляющие православные паствы учреждений, провели торжественный обряд очищения воды.

В ночь с 18 на 19 января в 23 часа колокольный звон православных храмов колоний огласил начало праздничного молебна, после окончания которого, верующие осуждённые обливались ледяной водой, принимая обряд очищения от грехов. В ИК-17 верующие традиционно совершили крестный ход.

Ежегодно в этом ритуале купания в праздник Богоявления участвуют около 200 осужденных. В основном это верующие осужденные, которые являются членами православных общин колоний или постоянные посетители храмов при учреждениях.

Торжественные мероприятия в честь праздника Крещения Господня прошли также и в мурманском следственном изоляторе.

Священнослужитель о Тарасий совершил обход всех камер СИЗО-1, побеседовал с подследственными на духовные темы, а также освятил святой водой православных подследственных, пожелавших пройти данный обряд.