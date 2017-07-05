Общая площадь, затронутая лесными пожарами в Мурманской области, уже составляет 311,25 га

С начала года должностными лицами Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и лесничеств в рамках осуществления на землях лесного фонда федерального государственного пожарного надзора в лесах осуществлено 11 плановых проверок лиц, использующих леса. По их результатам за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности по ст. 8.32 КоАП РФ привлечено 4 лица.

Министерством и лесничествами с начала пожароопасного сезона в рамках операции «Костёр» проведено 77 рейдов по осуществлению федерального государственного надзора в лесах на землях лесного фонда на территории Мурманской области, в результате которых выявлено 30 нарушений лесного законодательства, в т.ч. 14 нарушений Правил пожарной безопасности в лесах.

На авиационном патрулировании лесов задействован вертолёт Ми-2 и самолёт «Cessna». На доставке сил и средств пожаротушения задействованы: вертолёт Ми-8, три катера, моторные лодки, автомобильный транспорт, квадроциклы.

С начала пожароопасного сезона (12.05.2017) по 5 июля в лесах на землях лесного фонда на территории Мурманской области возникло 11 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 311,25 га. Крупных пожаров не зарегистрировано. Средняя площадь одного пожара составляет 28,3 га, среднее время тушения пожара – 11 часов.

Все лесные пожары на землях лесного фонда ликвидированы силами ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов» без привлечения сторонних сил и средств пожаротушения.

Также силами десантников-пожарных ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов» ликвидирован тундровый пожар на оленьих пастбищах на площади 260 га, возникший в Ловозерском районе 2 июля.

Лесничествами в установленные сроки в следственные органы и органы дознания направлено 8 материалов дел о лесных пожарах.