Общедомовые приборы учёта тепла – головная боль администрации

В североморской администрации под председательством главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова состоялся традиционный коммунальный час с участием представителей депутатского корпуса, комитета по развитию городского хозяйства, управляющих компаний и АО «МЭС».

Основные темы совещания - тепло в домах североморцев, установка, корректировка, поверки общедомовых приборов учёта (ОДПУ).

Перебои с горячей водой и отоплением в каждом случае носят индивидуальный характер, и разбираться по ним необходимо отдельно. К примеру, в одном МКД понижение температуры связано с несанкционированным вмешательством, кто-то попросту проник в подвал и снял «шайбу»; где-то уже самим ресурсником был демонтирован повышающий давление насос, как неэффективный, по их словам, в силу чего упало давление на целой ветке МКД. Тревогу вызывает и микрорайон ул.Корабельной, где впервые прошло шайбирование, и уже стали поступать жалобы от жильцов на перебои с горячей водой. По этой ситуации глава ЗАТО дал указание создать комиссию, чтобы предотвратить перебои подачи ГВС.

В целом, как отметил зампредседателя КРГХ Денис Горбунов, в ежедневном режиме комитет получает информацию от всех УК по работе с ОДПУ, на сегодня часть ОДПУ выведены из эксплуатации в связи с поверкой. Поверочные мероприятий проходят в среднем два месяца, но если в организации, где проводят поверки допустили ошибку, вся процедура повторяется заново. На сегодняшний день 75 домов оборудованы 112 общедомовыми приборами учёта.