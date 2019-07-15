Общее состояние обследованных насаждений на территории Зашейковского лесничества признано удовлетворительным

Филиал ФБУ «Рослесозащита»-«ЦЗЛ Ленинградской области» завершил полевые работы на территории Мурманской области, запланированные на второй квартал 2019 года.

По предварительным итогам в рамках осуществления государственного мониторинга воспроизводства лесов на территории Зашейковского лесничества Мурманской области специалистами филиала обследованы 5 участков лесных культур на общей площади 100 гектар , отнесенных к землям занятым лесными насаждениями в 2016 и 2017 годах. По результатам натурных обследований посредством перечёта деревьев на пробных площадях специалистами был сделан вывод, что насаждения на всех пяти участках соответствуют требованиям и нормативам, утвержденным приказом Минприроды России от 29.06.2016 № 375 «Об утверждении Правил лесовосстановления».

Общее состояние обследованных насаждений признано удовлетворительным, мероприятия по уходу за лесом не требуются.

Кроме того, специалистами филиала были выполнены натурные работы в рамках осуществления государственного лесопатологического мониторинга. Проведены натурные работы по выборочным наземным наблюдениям за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов на землях лесного фонда на площади 5000 гектар .

По результатам проведенных работ филиалом будут актуализированы реестры государственного лесопатологического мониторинга, в частности на территории Зашейковского, Кандалакшского, Кировского и Кольского лесничества Мурманской области из реестра лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными насаждениями буд