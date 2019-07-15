Общее состояние обследованных насаждений на территории Зашейковского лесничества признано удовлетворительным
Филиал ФБУ «Рослесозащита»-«ЦЗЛ Ленинградской области» завершил полевые работы на территории Мурманской области, запланированные на второй квартал 2019 года.
По предварительным итогам в рамках осуществления государственного мониторинга воспроизводства лесов на территории Зашейковского лесничества Мурманской области специалистами филиала обследованы 5 участков лесных культур на общей площади
Общее состояние обследованных насаждений признано удовлетворительным, мероприятия по уходу за лесом не требуются.
Кроме того, специалистами филиала были выполнены натурные работы в рамках осуществления государственного лесопатологического мониторинга. Проведены натурные работы по выборочным наземным наблюдениям за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов на землях лесного фонда на площади
По результатам проведенных работ филиалом будут актуализированы реестры государственного лесопатологического мониторинга, в частности на территории Зашейковского, Кандалакшского, Кировского и Кольского лесничества Мурманской области из реестра лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными насаждениями буд