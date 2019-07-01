Общественная комиссия определилась с объектами благоустройства в областном центре

20 июня состоялось заседание общественной комиссии по вопросу подведения итогов проведения общественного обсуждения по вопросам благоустройства и формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск».

По результатам заседания общественной комиссией принято следующее решение:

1. В сквере по улице Зои Космодемьянской обустроить зоны воздушно силовой атлетики (воркаут) и установить уличные тренажеры и атлетический уличный комплекс;

2. В сквере по улице Шабалина (в районе дома № 31) установить детский игровой городок, скамейки, парковые элементы и многофункциональную площадку (футбол, волейбол, хоккей);

3. В сквере по улице Свердлова (в районе дома № 40) установить качели (балансир, на пружине, маятниковые), детский игровой городок, оборудование для маломобильных групп населения, площадки для отработки упражнений ГТО, уличные тренажеры и обустроить зоны воздушно силовой атлетики (воркаут);

4. В сквере по улице Советская (жилрайон Росляково) установить детский городок для малышей, детский спортивно-развивающий канатный комплекс, детский игровой городок, баскетбольную площадку (стрит-баскет), многофункциональную площадку (футбол, волейбол, хоккей) и обустроить зоны воздушно-силовой атлетики (воркаут).