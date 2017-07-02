Общественная комиссия поддержала дизайн-проект по благоустройству участка территории поля Умецкого

В администрации города Кировска состоялось заседание муниципальной общественной комиссии для рассмотрения поступивших предложений и дополнений к разработанному дизайн-проекту по благоустройству участка территории поля Умецкого, включенного в адресный перечень муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017 год».

Этот дизайн-проект с 16 июня был размещён на официальном сайте органов местного самоуправления для общественного обсуждения и получения предложений или дополнений от граждан, проживающих на территории муниципального образования.

На заседании присутствовало 10 участников. Ознакомившись с представленными материалами и презентацией дизайн-проекта, все присутствующие единодушно одобрили предложенную концепцию благоустройства общественной территории. Участники совещания отметили важность участия муниципального образования в реализации программы формирования современной городской среды и поддержали представленный дизайн-проект.