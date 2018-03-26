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Мурманская область. Арктика26.03.18 17:43

Общественная молодёжная палата при Мурманской областной Думе собралась на первое заседание

Сегодня состоялось первое, установочное заседание общественной молодёжной палаты при Мурманской областной Думе.

В состав палаты вошли 23 молодых человека. Это представители от правительства Мурманской области, областной Думы, региональной Общественной палаты, Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». Ближайшие два года (срок полномочий состава общественной молодёжной палаты) молодым людям предстоит активно участвовать в законотворческой работе, обсуждении законодательных и других управленческих инициатив.

С напутствием к членам молодёжной общественной палаты обратилась губернатор Марина Ковтун. Глава региона отметила, что у нового поколения ответственных граждан, сформировавшегося в России, есть запрос на участие в политике, в принятии управленческих решений, которые влияют на всех. И власть видит в них равноправных партнёров.

Председатель областной Думы Сергей Дубовой выразил уверенность, что в состав палаты вошли люди с активной гражданской позицией, которые пройдут хорошую политическую школу и составят кадровый резерв управленческих кадров.

На первом заседании состоялось избрание председателя общественной молодёжной палаты. Им стала Ольга Абрамова.

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