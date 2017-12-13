Мурманская область. Арктика13.12.17 12:52
Общественная палата и Избирательная комиссия Мурманской области подписали соглашение о взаимодействии во время избирательной кампании 2018 года
12 декабря Общественная палата и Избирательная комиссия Мурманской области подписали соглашение о взаимодействии по вопросам реализации избирательных прав граждан Российской Федерации.
Взаимодействие будет осуществляться по правовому просвещению избирательному праву, повышению электоральной активности граждан, обучению наблюдателей, осуществлению общественного контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение06.12.17: Госдума на заседании 8 декабря рассмотрит проект заявления палаты в связи с решением МОК о недопуске российской сборной к участию в Олимпийских играх 2018 года. А какое решение приняли бы Вы?Проголосовало: 488 человек
-
Последние комментарии
Здешний
13.12.17 12:03
Утопия! Утопия! Или Филиппов что-то недоговаривает. И специалистов не найти, у них ведь работали "спецы" из Азии.
Комментарий к новости:Мурманчан хотят накормить дешёвой дальневосточной рыбой!
Лада
13.12.17 09:15
Согласна с NikoljG. Пусть Арктик-тв покажет, как сотни уборочных машин бороздят просторы Мурманска! А то мы давно что-то таких хороших новостей не видели, да и снег на тротуарах и дорогах лежит свежий
Комментарий к новости:Борцы с бездомными животными и зоозащитники снова воюют
Андрей , бывший рыбак . пом капитана по производству
13.12.17 07:38
Полный бред! Опять деньги впустую. С противоположного конца земного шара привести рыбу чтобы ее обработать и продать соответственно втридорого мурманчанам! Берите пример с прибрежников норвегии, Ка
Комментарий к новости:Мурманчан хотят накормить дешёвой дальневосточной рыбой!
-Скоро в эфире15:50«Международные новости». Информационная программа16:05«Среда обитания». Документальный цикл (12+)17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиИз-за уменьшения поступлений налога на прибыль организаций в Мурманской области налоговые и неналоговые доходы снизились на 2%-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 71 копейку, евро – почти на 17 копеек-PRO ЭнергетикуПотребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в ноябре уменьшилось на 3,8%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 декабря-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO Законы4% - подарок с нового года работникам федеральных структур