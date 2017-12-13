Общественная палата и Избирательная комиссия Мурманской области подписали соглашение о взаимодействии во время избирательной кампании 2018 года

Здешний Утопия! Утопия! Или Филиппов что-то недоговаривает. И специалистов не найти, у них ведь работали "спецы" из Азии. Комментарий к новости: Мурманчан хотят накормить дешёвой дальневосточной рыбой!

Лада Согласна с NikoljG. Пусть Арктик-тв покажет, как сотни уборочных машин бороздят просторы Мурманска! А то мы давно что-то таких хороших новостей не видели, да и снег на тротуарах и дорогах лежит свежий Комментарий к новости: Борцы с бездомными животными и зоозащитники снова воюют