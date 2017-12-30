Общественная палата Мурманской области подписала соглашения о взаимодействии об обеспечении и защите избирательных прав

28 декабря Общественная палата Мурманской области подписала с двенадцатью некоммерческими организациями соглашения об обеспечении и защите избирательных прав и прав на участие в референдумах граждан Российской Федерации.

Взаимодействие будет проходить по правовому просвещению по вопросам избирательного права и процесса, повышению электоральной активности граждан Российской Федерации, организации обучения наблюдателей для обеспечения контроля за соблюдением избирательных прав граждан и избирательного законодательства России.