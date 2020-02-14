Общественная палата Мурманской области подвела итоги работы за прошлый год

В ходе заседания председатель Общественной палаты Мурманской области Ольга Журба представила отчёт о работе палаты за 2019 год и задачи на ближайшую перспективу. В числе главных итогов были отмечены запуск работы Ассоциации Общественных советов Мурманской области и введение в практику выездных встреч с членами Общественных советов муниципалитетов. В ближайшие два года эта практика будет расширена, также планируется существенно активизировать работу с Общественными советами, созданными при органах исполнительной власти региона.

В мероприятии принял участие первый заместитель председателя регионального парламента Владимир Мищенко.

- Общественная палата всегда была и остаётся площадкой для обсуждения значимых для нашего северного региона проблем. Это главный итог её деятельности, - отметил парламентарий. - Сегодня в числе приоритетов – реализация национальных проектов, особое внимание - жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству территорий, людям с ограниченными возможностями здоровья, молодёжи. Депутаты активно работают по каждому из этих направлений и отлаженное взаимодействие регионального парламента и Общественной палаты – это не только добрая традиция, но и важная основа для успешного решения вопросов развития Заполярья.

Владимир Мищенко пожелал всем плодотворной работы и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Участники заседания обсудили планы работы палаты на 2020 год.