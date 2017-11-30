Общественная палата Мурманской области получит новое направление общественного контроля – право назначения наблюдателей в избирательные комиссии

Общественный контроль за соблюдением избирательных прав граждан сегодня стал основной темой обсуждения на пленарном заседании Общественной палаты Мурманской области. В заседании приняла участие губернатор Марина Ковтун.

15 ноября в Государственной Думе в первом чтении принят законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента РФ». Согласно этому документу Общественная палата Российской Федерации и региональные общественные палаты наделяются правом назначать в избирательные комиссии наблюдателей, которые будут следить за порядком во время голосования.

«Таким образом, Общественная палата Мурманской области становится активным участником президентских выборов. У вас появляется новое направление общественного контроля – контроль за соблюдением избирательных прав граждан», – подчеркнула Марина Ковтун.

Губернатор нацелила общественников на необходимость привлечения к участию в качестве наблюдателей на выборах экспертов, представителей общественных советов из муниципальных образований, общественных организаций и молодежи. При этом потребуется обучить необходимым навыкам и знаниям всех, кто захочет стать наблюдателем. Помощь в этом готова оказать Избирательная комиссия Мурманской области.

«Со стороны правительства Мурманской области Общественной палате также будет оказана необходимая поддержка. Нам вместе с вами нужно сделать все возможное, чтобы в Мурманской области общественное участие в наблюдении за выборами президента проходило в атмосфере доверия и понимания», – сказала Марина Ковтун.