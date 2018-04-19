Мурманская область. Арктика19.04.18 15:50
Общественная палата Мурманской области продлевает срок приема заявлений
Общественная палата Мурманской области продлевает срок приема заявлений от кандидатов в общественные советы по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания до 27 апреля 2018 года.
Заявления кандидатов принимаются по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 46, каб.111, понедельник - пятница (рабочие дни) с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Информация о процедуре формирования данных общественных советов размещена на сайте: http://obshestvo51.ru/news/1055.
Справки по телефону: 48-69-32.
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Зимин Антон Юрьевич
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Человек.
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