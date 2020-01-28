Общественная палата Мурманской области проводит сбор предложений по поправкам в Конституцию Российской Федерации

Общественная палата Мурманской области проводит сбор и обобщение предложений от граждан и организаций региона по законопроекту об изменениях в Конституцию Российской Федерации № 885214-7 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

Законопроект размещен в открытом доступе на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (http://sozd.duma.gov.ru/bill/885214-7).

Предложения можно направить на адрес электронной почты: opmo@gov-murman.ru в срок до 31 января 2020 года.